Yanındaki arkadaşının engellemek istemesine rağmen hırsızlığı gerçekleştiren şüphelinin, taksinin açık camından içeri uzanarak telefonu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Cihangir semtinde gece vardiyasında çalışan taksici Şükrü Ö., aracını durağın önüne park ettikten sonra arka koltuğa geçerek uyumaya başladı.

Bu sırada sokaktan geçen iki kişi, taksinin şoför kapısındaki camın yarı açık olduğunu fark etti.

Kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerden biri, şoför koltuğunda bulunan cep telefonunu almak için hamle yapmak isterken, diğeri engellemeye çalıştı.

ARKADAŞINI İTTİ, TELEFONU ALIP KAÇTI

Kendisini uzaklaştırmaya çalışan arkadaşına direnen şüpheli, daha sonra arkadaşını ittirerek taksiye yöneldi.

Şüpheli, açık camdan içeri uzanıp cep telefonunu alarak kayıplara karıştı.

Hırsızlık anı, taksi durağının güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

Beyoğlu'nda uyuyan taksicinin telefonu çalındı VİDEO

ŞİKAYETÇİ OLDU

Hırsızlığın gerçekleşmesinden bir süre sonra uyanan taksici, ön koltuğa bıraktığı cep telefonunu yerinde göremeyince durağın güvenlik kamerasını kontrol etti.

Kamera görüntülerinden cep telefonunun çalındığını tespit eden Şükrü Ö., polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

"SURATLARI KAMERALARDA ZATEN BELLİ"

Takside gündüz vardiyasında çalışan Orhan Özçelik "Gece saat 5.00 sıralarından, iki kişi geliyor arabayı gözetliyorlar. O sırada taksi şoförü, arabanın içerisinde uyuyor. Birisi diğerini çekiyor, 'Alma' diye. Diğeri aracın içerisine giriyor, cep telefonunu alıyor. Araçta cüzdan ve paralar vardı; onlar gitti mi bilmiyorum. Arkadaşların bulunması için çaba gösteriyoruz. Görüntülerde birisi al, birisi de alma tarzında bir itişme oluyor herhalde, biz öyle tahmin ettik. Sonuçta ikisi de beraberler. Suratları kameralarda zaten belli. Polisten haber bekliyoruz." diye konuştu.