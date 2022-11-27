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    Beyoğlu'nda yakalanan dilenci muhabir kamerasına saldırdı

    Sokakta dilencilik yapan kadın, zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Dilenci kadın, kendisini çeken İHA muhabirinin kamerasına saldırarak "Utanmıyor musun?" dedi.
    • 27.11.2022 - 09:47
    • Güncelleme : 27.11.2022 - 10:12
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    Beyoğlu'nda yakalanan dilenci muhabir kamerasına saldırdı

    Vatandaşların duygusunu sömürüp, haksız kazanç elde etmeye çalışan dilenciler tespit edilmeye devam ediyor.

    Bu kapsamda bir kadın Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin radarına takıldı.

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yabancı uyruklu bir kadın Abdülhak Hamit Caddesi’nde dilendilicik yaparken Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından yakalandı.

    Yakalanan dilenci kadın kameraya saldırdı

    Akşam saatlerinde yakalanan yabancı uyruklu kadın, kendisini çeken İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinine tepki gösterip saldırdı.

    Meydana gelen olayda, yabancı uyruklu kadın "Niye çekiyorsun, utanmıyor musun?" diyerek, muhabirin kamerasına saldırdı.

    Beyoğlu nda yakalanan dilenci muhabir kamerasına saldırdı #1

    Dilenciye para cezası verildi

    Ekipler tarafından Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne götürülen dilencinin cebinden çıkan paraya tutanak karşılığı el koyuldu.

    İHA'nın haberine göre, Kabahatler Kanunu gerekçesiyle dilenciye 277 TL cezai işlem uygulandı.

    Beyoğlu'nda yakalanan dilenci muhabir kamerasına saldırdı ViDEO


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