Beyoğlu'nda yanan bina çöktü

İHA
Beyoğlu Akbaba Yokuşu’nda panik anları yaşandı.
İki katlı ahşap metruk binada yangın çıktı. Yangının neden çıktığı henüz bilinmezken, alevler kısa sürede binayı sardı.
Yangın söndürüldü
Yangını fark eden vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Bina çöktü
İtfaiye ekiplerinin yaptığı soğutma çalışmaları esnasında ise binanın bir kısmında çökme meydana geldi.
Çökmenin ardından itfaiye ekipleri son anda kurtulurken, olayda ölen veya yaralanan olmadı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.