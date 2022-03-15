Tenekeler içinde yapıştırıcı madde taşıyan Rıfat Sönmez idaresindeki kamyonet, yokuş aşağıya kayarak yan yattı. Araç içerisinde sıkışan sürücü Sönmez, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Beyoğlu’nda Sütlüce Bayır Sokak'ta, saat 09.30 sıralarında Rıfat Sönmez'in kullandığı yapıştırıcı yüklü kamyonet, yokuştan çıkarken önünde duran çöp kamyoneti nedeniyle durdu.

Yeniden kalkış yapmaya çalışan kamyonet, geri kayarak devrildi. Kasadaki içinde yapıştırıcı olan tenekeler sokağa savruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kamyonet içindeki sürücü, çevredekiler tarafından çıkarıldı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı, bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde yokuş yukarı çıkan kamyonetin geri gelerek devrildiği, yapıştırıcı maddelerin sokağa savrulduğu görüldü.

Beyoğlu’nda, yapıştırıcı madde yüklü kamyonet devrildi VİDEO

“YOKUŞTAN ÇIKARKEN FRENİM BOŞALDI”

Kamyonet şoförü Rıfat Sönmez, şu ifadeleri kullandı:

“Yokuştan çıkarken frenim boşaldı. Geriye kaçtım durdum. Arkadaşlar yardımcı oldu. Yukarıdaki kapıdan çıktım. Kamyonette ayakkabı yapıştırıcısı vardı. Tehlikeli madde değil, normal.”

Kaza yapan kamyonet sürücüsünü araçtan çıkaran Burak Elibol, “Ben dükkanda oturuyordum. Bir ses çıktı. Ne oluyor diye bakmak için dışarı çıktım. Baktım araç devrilmiş. Mahalleden birkaç kişi ile şoförü çıkarmaya çalıştık. Aracın kapısı kilitliydi. Şoför kendine gelince kilitli kapıyı açtı. Biz de onu kamyonetten çıkardık.” diye konuştu.

Sokak, polis tarafından araç ve yaya trafiğine kapatıldı.