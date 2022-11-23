Yüzlerine maske takıp soygun yapacakları sokağı dubalarla kapattıktan sonra çalışma var izlenimi veren 5 hırsızlık şüphelisi, 3 haftada 4 ayrı dükkanı soydu.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Karaköy’de bulunan Perşembe Pazarı’nda maskeli 5 hırsız, 3 hafta içerisinde 4 ayrı dükkanı soydu.

Hırsızların kullandıkları yöntem ise oldukça dikkat çekiciydi. Yol çalışmasında kullanılan dubaları hırsızlık yaptıkları dükkanın bulunduğu sokağın başına koyan hırsızlar, alanda yol çalışması varmış gibi gösterince, vatandaşlar sokağa girmedi.

Maskeli 5 şüpheli tarafından gerçekleştirilen hırsızlık, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

“Çaldıkları kabloların değeri yaklaşık 300 bin TL”

İHA’nın haberine göre; kablo ticareti yapan ve iş yeri soyulan Mehmet Emin Mıhçı, “Bir aydan beri hırsızlar, Perşembe Pazarı’na dadandı. Bankalar Caddesi ve Yanıkkapı Sokağa yani buradaki esnafa dadandı. Pazar günü, bizimkiyle beraber 3 tane dükkanı patlattılar. Bizden çaldıkları kabloların değeri yaklaşık 300 bin TL. Kapıları, kepenkleri dağıtıp parçalıyorlar, içeri giriyorlar ve alarmlar çalıyor fakat 5 dakika içerisinde, o arada adamlar yükleyip gidiyorlar. Dubaları da buraya koyuyorlar, yol çalışması varmış gibi gösteriyorlar.” dedi.

“5 dakikada vermiş olduğu zarar 200 bin TL”

200 bin TL zarara uğrayan Abdülkadir Kırtan, “Gece saat 04.10 gibi geliyorlar, alarm çaldığı halde alarmlara aldırış etmiyorlar. Kablo pahalı bir ürün, 5 dakikada vermiş olduğu zarar 200 bin TL. O kadar rahatlar ki geliyorlar, bütün yollara dubalar koyup yol çalışması varmış gibi gösteriyorlar, arabaları burada duruyor, rahatça yükleme yapıyorlar. Çok profesyoneller. Dubaları da kendileri getiriyor. 10-15 dubayı çok rahat bir şekilde kullanıyorlar. İçerideki kameramda sesleri de duyuluyor. Süremiz 4 dakika, 4 dakika içerisinde buradan gitmemiz lazım, hadi çabuk olun diye konuşuyorlar.

Beyoğlu’nda, yol çalışması var deyip dükkanları soydular VİDEO



“Ya dükkanda yatıyoruz ya dışarıda çay içiyoruz”

Eve gitmiyoruz, güvenliğim yok ki. Ya dükkanda yatıyoruz ya dışarıda çay içiyoruz. Huzur kalmadı. Esnaf olarak çok çaresiziz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.