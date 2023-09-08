Beyoğlu'nda yol tartışmasında kurşun yağdıran saldırgan yakalandı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Hüseyin Ağa Mahallesi Balo Sokak'ta S.Y. motosikleti ile Tarlabaşı'ndan Balo Sokağa döndüğü sırada sokakta yürüyen B.K. ile iki arkadaşından yol istedi.
S.Y. ile yolda yürüyenler arasında tartışma büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü.
Motosikletli S.Y. yanında bulunan tam otomatik tabanca ile kavga ettiği kişilere kurşun yağdırmaya başladı.
Yaya olarak kaçtı
Silahtan çıkan kurşunlarda B.K. yaralanırken otomatik silahlı saldırgan olay yerinde yaya olarak kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İnceleme başlatıldı
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı B.K. ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olay yeri ve çevresinde inceleme başlattı.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri silahlı saldırganın eşkalini belirledi.
Gözaltına alındı
Kısa süreli çalışma sonucu S.Y.'nin yerini belirleyip kullandığı tam otomatik tabanca ile birlikte gözaltına aldı.
Polis merkezinde işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
O anlar kameralara yansıdı
Yaşanan yol tartışması, tarafların kavga etmesi ve silahlı saldırı anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)