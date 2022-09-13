Esenler metro bölgesinden aldığı yolcu tarafından gasbedilmeye çalışılan taksici, aracı bırakıp kaçtı. Şüpheli kısa süre içinde yakalandı.

Taksici Gaffari T., 34 TDU 62 plakalı ticari taksiyle gece Esenler metro bölgesinden bir yolcuyu aldıktan sonra Beyoğlu istikametine doğru ilerlemeye başladı.

Taksim bölgesine gelen ticari taksi sürücüsü, müşterinin istekleri doğrultusunda bu bölgede bir süre dolandı.

Taksiciye bıçak çekti

Bir bankaya ait bankamatikten para çeken şahıs, daha sonra tekrar araca binerek hareket etmesini istedi. Caddeye gelindiğinde ise araçtaki şahıs, taksiciyi gasbetmek için bıçak çekti.

Gaspçının bıçak çekmesi üzerine ticari taksi sürücüsü Gaffari T., kendisini araçtan aşağıya atarak arkasına bile bakmadan kaçmaya başladı.

Beyoğlu'nda yolcunun gasbettiği taksici araçtan inip kaçtı VİDEO



Sürücü koltuğuna atlayıp kaçtı

Gaspçı ise sürücü koltuğuna geçerek araçla hızlıca olay yerinden kaçtı. Olayın şokunu atlatan ticari taksi sürücü Gaffar T.’nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda şahsın, Fatih’e giderek taksiyi burada terk ettiği tespit edildi. Takside inceleme yapan ekipler ardından sahibine teslim etti.

Kısa sürede yakalandı

Öte yandan gaspçıyla ilgili çalışmalara devam eden polis ekipleri, şahsın emniyette çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Faruk T. olduğunu belirledi. Devam eden çalışmalarda şehir dışına kaçtığı tespit edilen gaspçı şahsın, bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.