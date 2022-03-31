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    Beyoğlu'nda yolda yürürken ayağına demir saplandı

    Kaldırım çalışması yapılan alanda bırakılan demir, yolda yürüyen kişinin ayağına saplandı. Demir, itfaiye tarafından kesilirken yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 31.03.2022 - 09:00
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 09:05
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    Beyoğlu'nda yolda yürürken ayağına demir saplandı

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Tarlabaşı Altın Bakkal Sokak üzerinde meydana gelen olayda sokaktaki yol yenileme çalışmalarını fark etmeyen Bahtiyar Yılmaz'ın ayağına demir saplandı.

    AYAĞINA DEMİR GİRDİ

    Acı içinde yere yığılan kişiyi görenler olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi çağırdı.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi Yılmaz'ın ayağına saplanan yoldaki demiri kesti.

    Bahtiyar Yılmaz, ayağındaki demir parçası ile ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

    Beyoğlu nda yolda yürürken ayağına demir saplandı #1

    Beyoğlu nda yolda yürürken ayağına demir saplandı #2

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