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- Beyoğlu'nda yürürken ayağına demir saplandı
Beyoğlu'nda yürürken ayağına demir saplandı
Beyoğlu'nda yol ve kaldırım çalışması yapılan alanda açık bırakılan demir, yolda yürüyen kişinin ayağına saplandı. İtfaiyenin demiri keserek kurtardığı adam hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 31.03.2022 - 09:10
- Güncelleme : 31.03.2022 - 12:32
İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Tarlabaşı Altın Bakkal Sokak'ta sokaktaki yol yenileme çalışmalarını fark etmeyen Bahtiyar Yılmaz'ın ayağına demir saplandı.
Acı içinde yere yığılan kişiyi görenler olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi çağırdı.
DEMİRİ İTFAİYE KESTİ
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi Yılmaz'ın ayağına saplanan yoldaki demiri kesti.
Bahtiyar Yılmaz, ayağındaki demir parçası ile ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.
Beyoğlu'nda yürürken ayağına demir saplandı VİDEO