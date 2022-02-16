Kağıt toplayıcısı kılığındaki dört kişinin klima motorunu sökerek çaldığı anlar, kameraya yansıdı.

Geçtiğimiz cumartesi günü saat 03.00 sıralarında, İstanbul Beyoğlu Kasımpaşa'da kağıt toplayıcısı kılığında çek çek denen araç ile sokağa giren dört kişi önce etrafı kontrol etti.

Aralarından biri, tırmanarak birinci kata çıktı. Bir kişi etrafı kontrol ederken diğerleri de klima motorunun bağlantı vidalarını söktü.

Üç kişi, elektrik ve su borularını kestikleri klima motorunu çek çek arabasını koyarak olay yerinden uzaklaştı.

KLİMA MOTORUNUN ÇALINDIĞI ANLAR KAMERADA

Pazartesi günü iş yerine gelen dükkan sahibi Ali Akgün, klima motorunun yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Akgün, klima motorunun çalındığını görünce, polise giderek hırsızlardan şikayetçi oldu. Klima motorunu çalınması iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Beyoğlu'ndaki çek çekli hırsızlar, klima motoru çaldı ViDEO

"İKİ DAKİKADA SÖKÜP GÖTÜRÜYORLAR"

İş yeri sahibi Ali Akgün, "Klimamızın motoru dört kişi tarafından çalındı. Kağıt toplayıcıları tarafından çalınıyor. Dört kişi gelerek önce kabloları ve boruları kesmişler. Daha sonra da klima motorunu söküp arabaya koyarak götürdüler. Bir kişi kepengin üzerine çıkmış. Vidaları sökmüş. Motoru aşağıda bekleyen iki kişiye veriyor. Onlar da çek çek arabasına koyarak gidiyorlar. İki dakikada götürüyorlar. Burada elektrik de var. Ölebilirlerdi. Ama kesmişler. Normalde iki dakikada sökülecek bir şey değil. Ama nasıl yaptılar bilmiyorum." dedi.





































