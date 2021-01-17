Dernek binasında kumar oynarken yakalanan 23 kişiye, 79 bin 787 lira para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinde Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi'nde bir adreste kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Harekete geçen ekipler adresin dernek olarak faaliyet gösterdiğini, yapılan kontrolde masalar etrafında 23 kişinin bulunduğu tespit etti.

79 BİN TL CEZA

İçerideki 23 kişiye 1593 Sayılı Umum Hıfzıssıhha Kanunu'na istinaden 79 bin 787 lira idari para cezası kesildi.

Dernek ise mühürlendi.

Beyoğlu'ndaki derneğe kumar baskını