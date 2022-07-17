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- Beyoğlu'ndaki maskeli hırsızı dövmesi ele verdi
Beyoğlu'ndaki maskeli hırsızı dövmesi ele verdi
- 17.07.2022 - 16:04
- Güncelleme : 17.07.2022 - 16:12
İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Taksim’de Kuloğlu Mahallesi’ndeki bir eve, geçtiğimiz günlerde saat 06.30 sıralarında 2 şahıs girdi.
Bir miktar para ve değerli eşyaları çalan şahıslar, olayın ardından kayıplara karıştı.
İhbar üzerine harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını mercek altına aldı.
Yüzlerce saatlik görüntülerin izlenmesinin ardından, olayı cerrahi maskeli 2 şahsın yaptığı tespit edildi.
Kolundaki dövme ele verdi
İHA’nın haberine göre; çalışmalarda maskeli hırsızlardan birinin kolundaki dövme polisin dikkatini çekti.
Bunun üzerine saha çalışmalarını derinleştiren Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, eşkali uyan şahıslardan birinin önceki gün Turan Caddesi'nde olduğunu tespit etti.
Fas uyruklu şüpheli yakalandı
Şahsı evine kadar takip eden polis, Fas uyruklu Amar C.’yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından evden hırsızlık suçundan adliyeye sevk edildi.
İstanbul’da maskeli hırsızı dövmesi ele verdi VİDEO