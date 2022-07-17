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Beyoğlu'ndaki maskeli hırsızı dövmesi ele verdi

Beyoğlu'ndaki maskeli hırsızı dövmesi ele verdi

Girdikleri evden bir miktar para ile değerli eşyaları çalan 2 maskeli şüpheliden biri, kolundaki dövmeden teşhis edilerek yakalandı.