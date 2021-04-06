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- Beyoğlu'ndaki otelde, İsrail uyruklu Türk vatandaşının cansız bedeni bulundu
Beyoğlu'ndaki otelde, İsrail uyruklu Türk vatandaşının cansız bedeni bulundu
71 yaşındaki İsrail uyruklu Türk vatandaşı Marsel Moiz Behmoaram, otel odasında hayatını kaybetti.
- DHA
- 06.04.2021 - 16:28
- Güncelleme : 06.04.2021 - 16:34
İstanbul Beyoğlu, Asmalımescit Caddesi'ndeki otelde sabah saatlerinde, yaklaşık yedi yıldır aynı otelde kaldığı öğrenilen Marsel Moiz Behmoaram'ın (71) odasından kötü kokular gelmesi üzerine otel görevlileri odaya girdi.
Görevliler, Behmoaram'ı yatakta oturur vaziyette buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, vücudunda kesik ve darp izine rastlanmayan Behmoaram'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
ADLİ TIP KURUMU'NA GÖTÜRÜLDÜ
Behmoaram'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.