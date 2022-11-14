Beyoğlu'ndaki patlamada ölen baba ve kızının cenazeleri Adana'da

Beyoğlu'ndaki patlamada ölen baba ve kızının cenazeleri Adana'da

Hain saldırıda yaşamını yitiren baba ve küçük kızı Ecrin'in bayrağa sarılı cenazeleri, memleketleri Adana'ya getirildi. Saldırıdan yaralı kurtulan anne ise ayakta durmakta zorluk çekti.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde, en kalabalık caddelerden birinde yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerin arasında Yusuf Meydan ile küçük kızı Ecrin de vardı…

Kardeşinin nişanı için Adana’dan 3 günlüğüne gelen baba ve kızı, hain bir terörist hayattan kopardı…

Adana’ya, küçük Ecrin ile Yusuf Meydan'ın cenazeleri döndü…

Türk bayrağına sarılı tabutları, şehre indi

Baba ve kızın hava yolu ile şehre gelen Türk bayrağına sarılı tabutları, uçaktan indirildi. Cenazeler törenle karşılandı.

DHA’nın haberine göre; saldırıdan yaralı olarak kurtulan anne Mevlüdiye Meydan, eşi ve kızının tabutları karşısında güçlükle ayakta durdu.

Beyoğlu'ndaki patlamada ölen baba ve kızının cenazeleri Adana'da VİDEO



“Üzerimde kocamla kızımın kanı var”

Eşinin ve kızının fotoğraflarını öperek onları son yolculuklarına uğurlayan Mevlüdiye Meydan, “Üzerimde kocamla kızımın kanı var.” diyerek gözyaşı döktü.

Baba ve kızının cenazesi, polislerin omuzlarında cenaze aracına taşındı.

Oradan da Yusuf Meydan'ın merkez Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'ndeki evine getirildi. Helallik alınmasının ardından cenazeler, toprağa verilmek üzere Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü.