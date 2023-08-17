Beyoğlu'ndaki silahlı magandaya polisler müdahale etti Rastgele havaya ateş eden A.S., ekipler tarafından fark edildi. Şahsa müdahale edilirken patlayan silah, polisin kafasının üzerinden geçerek şans eseri kimseyi yaralamadı. Arbedenin ardından maganda tutuklandı.

DHA

Beyoğlu'nda A.S. isimli bir kişi, gece saatlerinde sahilde havaya rastgele ateş etmeye başladı.

O sırada sahilde oturan ve görev istirahatli oldukları öğrenilen 4 polis, silah seslerini duydu ve havaya ateş eden kişinin yanına yaklaştı.

A.S., elindeki silahı bırakması için kendisini ikna etmeye çalışan 4 polisi tehdit etti.

Silah patladı

Daha sonra elindeki silahı polislere doğrultan magandanın bir anlık boşluğundan faydalanan polislerden biri, silahı almak için müdahalede bulundu.

Polisler ve A.S. arasında arbede yaşandı. O sırada A.S.'nin elindeki silah bir anda ateş aldı ve polislerden birinin kafasının üstünden geçerek şans eseri kimseye isabet etmedi.

Maganda tutuklandı

Yaralananın olmadığı olayda A.S., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen A.S. tutuklandı.