Bilecik, İstanbul ve Kırıkkale'de 5 milyon lira vurgun! 3 kişi yakalandı 3 ilde, internet üzerinden satış yaptıkları ürünleri göndermeyerek 135 kişiyi dolandırarak 5 milyon lira dolandırdığı tespit edilen 3 şüpheli, tutuklandı.

DHA

Dolandırıcılar her geçen gün vatandaşları ağlarına düşürmeye devam ediyor.

Farklı yöntemlerle vatandaşlara tuzak kuran dolandırıcı çeteleri binlerce vatandaşı mağdur etti.

Bilecik , İstanbul ve Kırıkkale'de benzer suçların kaydedilmesi ekipleri harekete geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüpheliler O.T., E.Ü. ve D.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Gözaltına alındılar

Polis ekiplerinin takibe aldığı 3 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.

Suç unsurları tespit edildi

Şüphelilerin evlerindeki aramalarda 3 cep telefonu, masaüstü bilgisayar, 17 banka kartı, 2 bin 35 lira, 770 dolar, 200 euro ve 20 sterlin ele geçirildi.

Şüpheliler tutuklandı

Bilecik'te ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

5 milyon lira vurgun

Yapılan araştırmada, şüphelilerin Bilecik'in yanı sıra İstanbul ve Kırıkkale'de internet üzerinden satış yaptıkları ürünleri göndermedikleri ve kendilerini savcı olarak tanıtıp birçok farklı yöntemle 135 kişiyi 5 milyon lira dolandırdıkları tespit edildi.