Bilecik ve Bursa'daki yangınlar kontrol altında Dün 15.30 sularında Bilecik'te başlayarak Bursa'ya kadar yayılan yangın ile büyük bir mücadele verildi. Yangınların, 19 saat sonra kontrol altına alındığı aktarılıyor.

DHA Türkiye yangın felaketiyle mücadele veriyor. Bilecik'in Osmaneli ilçesinde dün 15.30 sıralarında çıkan orman yangını, Bursa'nın Yenişehir ilçesine sıçrayıp rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye yönlendirilen ekipler söndürme çalışmalarını yaparken, alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf edildi. YHT şantiyeleri boşaltıldı Alevlerin, Yenişehir ilçesine bağlı 1050 nüfuslu Terziler Mahallesi ile yaklaşık 400 kişinin yaşadığı Hayriye Mahallesi'ne ulaşmaması için mahallelinin desteğiyle set oluşturulurken, Bilecik'teki Yüksek Hızlı Tren (YHT) şantiyelerinden ikisi tedbir amaçlı boşaltıldı. Mücadele gece boyu devam etti Zaman zaman kontrol altına alınmasına rağmen, rüzgarın etkisiyle tekrar büyüyen yangın için söndürme çalışmaları gece boyunca karadan sürdü. Çalışmalara sabahın ilk ışıklarından itibaren 1 uçak, 6 helikopter, 1 yangın yönetim aracı, 27 arazöz, 13 ilk müdahale aracı, 18 su tankeri, 19 iş makinesi ve 500 personelle yeniden başlandı. Yangın kontrol altında Alevler, saat 10.30 sıralarında tamamen kontrol altına alındı. Kızılçam ve tarım alanlarından oluşan yaklaşık 50 hektar alana zarar veren yangını soğutma çalışmaları sürüyor.