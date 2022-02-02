Bilecikli Emizade Nine, yün çorap örüp Mehmetçik’e gönderdi

İzlediği haberlerde Mehmetçikleri karda görev yaparken görünce etkilenen 72 yaşındaki Emirzade Yalamacılar, 35 çift yün çorap örüp jandarmaya teslim etti.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Yeni Mahalle'de yaşayan 72 yaşındaki Emirzade Yalamacılar, Doğu'da karla kaplı bölgelerde vatanı koruyan askerler için 35 çift yün çorap ördü.

Yalamacılar'ın eşi Kadir Yalamacılar da Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'ya ulaşarak, çorapların askerlere ulaştırılmasını istedi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Emirzade Nine’nin ördüğü yün çorapları, ağır kış koşullarında görev yapan askerlere ulaştırmak üzere teslim aldı.

“ÖMRÜM VARSA ÖRMEYE DEVAM EDECEĞİM”

Emirzade Yalamacılar, televizyonda haberleri izlerken zorlu kış koşullarında görev yapan Mehmetçikleri gördüğünde çok etkilendiğini belirterek, “Aklıma geldi, çorap örmeye başladım. Şimdiye kadar 35 çift çorap ördüm. Eşim bana yün ip alıyor, ben örüyorum. Ömrüm varsa örmeye devam edeceğim." diye konuştu.

Vali Kızılkaya da Emirzade ve Kadir Yalamacılar çiftine gösterdikleri duyarlılık nedeniyle teşekkür plaketi gönderdi.