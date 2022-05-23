Bilecik'te 2 arazi için rüşvet istedi: O anlar kamerada

Bilecik'te 2 arazi için rüşvet istedi: O anlar kamerada

Geçtiğimiz şubat ayında 2 arazi için istenen rüşvet, anbean güvenlik kamerasına yansırken olaya karışan 2'si kurum müdürü, 6 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

Tarih 15 Şubat…

Bilecik'in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever, Milli Emlak Müdürlüğü tarafından satışa çıkarılan 6,5 dönüm 2 arazi için rüşvet talep edildiği gerekçesiyle Söğüt Cumhuriyet Savcılığına başvurdu.

İhbar üzerine harekete geçen Söğüt Cumhuriyet Savcılığı Bilecik İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, rüşveti isteyen Bilecik Muhasebat Müdürlüğü’nde görevli avukat Alptekin Yörükoğlu'nu teknik takibe aldı.

450 bin liraya kadar indi

Arazinin kamulaştırılması amacıyla görevlendirilen Alptekin Yörükoğlu, belediye avukatı Ahmet Çağlar İspir'den 2 arazinin değerinin olduğundan daha düşük göstereceğini iddia ederek ilk olarak 600 bin istedi.

Ahmet Çağlar İspir'in bu paranın çok olduğunu söylemesi üzerine Yörükoğlu, 450 bin liraya kadar indi.

Bilecik'te 2 arazi için rüşvet istedi: O anlar kamerada ViDEO

Parayı masanın altına koydu

Belediye avukatı İspir, Söğüt Cumhuriyet Savcılığı tarafından organize edilen bir kafeteryada buluştu.

İspir, daha önceden seri numaraları alınmış 450 bin TL para olan çantayı, Alptekin Yörükoğlu’nun oturduğu masanın altına koydu. İkili kısa süre sohbet etti.

Sohbetin ardından belediye avukatı mekandan ayrıldı ve bu kez ekipler harekete geçti.

“Beni buradan aldır”

Alptekin Yörükoğlu, içinde 450 bin TL olan çantayla birlikte kıskıvrak yakalandı.

Yapılan incelemeler sonrasında şahsın parayı aldıktan sonra Söğüt Mal Müdürü Süleyman Akar'ı arayarak, “Beni buradan aldır.” dedi.

3 dakika sonra Bilecik El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürü aynı zamanda bilirkişilik yapan Aytekin Yönter'i arayan Yörükoğlu, ona da “Teslimat geldi.” ifadelerini kullandı.

Operasyon derinleştirildi

Söğüt Cumhuriyet Savcılığı, Yörükoğlu ile telefonda konuşan iki kişinin de ifadesine başvurdu.

İkili alınan ifadelerinin ardından serbest kalırken, avukat Alptekin Yörükoğlu 17 Şubat tarihinde tutuklandı, 16 Mart günü ise tahliye oldu.

Bilecik Muhasebat Müdürlüğü adına banka hesabı açtırdı

Soruşturma sürerken savcılık, avukat Yörükoğlu'nun Bilecik Muhasebat Müdürlüğü adına banka hesap açtırdığı bilgisine ulaştı.

Yapılan incelemeler sonrasından açılan hesap ve şahsın kendi hesabında 500 bin TL'lik bir haksız kazanç tespit edildi.

Yakala-bırak

Şahıs, “güveni kötü kullanma” suçundan 13 Nisan günü tekrar tutuklandı.

Yörükoğlu, pişmanlık yasasından faydalanarak, parayı kuruma iade etmesinin ardından 13 Mayıs günü yeniden tahliye oldu.

Cezaevinden mektup yazdı

Avukat Yörükoğlu, cezaevinde tutuklu olduğu sürede Söğüt Cumhuriyet Savcılığına bir mektup yazdı.

Yörükoğlu, Aytekin Yönter'in, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever'i sevmediğini, bu işi zora sokmasını isteyerek, kendisini suça teşvik ettiğini yazdı.

6 kişi hakkında iddianame hazırlandı

Tüm bu yaşananların ardından Söğüt Cumhuriyet Savcılığı, bahse konu olayda adı geçen 6 kişi hakkında iddianame hazırladı ve Bilecik Cumhuriyet Savcılığına gönderdi.

İddianamede savcılık, bilirkişiler Burhan K., Hasan B. ve Abdülmuhtalip K. hakkında rüşvet davasından takipsizlik, ‘gerçeği aykırı bilirkişi raporu düzenlemek’ suçundan 3 yıldan 7 yıla, avukat Alptekin Yörükoğlu ve Bilecik El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürü aynı zamanda bilirkişilik yapan Aytekin Yönter hakkında ‘rüşvet almak suçuna iştirak’ suçundan 4 yıldan 12 yıla, Söğüt Mal Müdürü Süleyman Akar hakkında ise ‘rüşvet almak suçuna yardım’ suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezaları istedi.

Ayrıca Aytekin Yönter için ‘yargı görevi yapan bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs’ suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

“WhatsApp’tan arayarak 600 bin lira talep etti”

Rüşvet davasına ilişkin İHA’ya konuşan Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, “Araziyi kamulaştırmak için mahkemeye başvurduk. Mahkeme bilirkişi tayin etti. Söğüt İlçe Mal Müdürünü görevlendirmiş ve mal müdürlüğü tarafından da avukat, Hazine vekili olarak görevlendirmiş. Kamulaştırma yapılacak alanı, gençlik merkezi yapmak istedik. Görevlendirilen avukat, belediyemizin avukatı İspir'i WhatsApp’tan arayarak 600 bin lira talep etmiş. Bunun üzerine avukatımızla birlikte Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduk.” dedi.