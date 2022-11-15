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    Bilecik’te, 2 vatandaş dolandırılmaktan son anda kurtuldu

    Pazaryerin’de, telefon dolandırıcılarına inanan 2 kişi, kuyumcuların dikkati ve polisin çalışması ile dolandırılmaktan son anda kurtuldu.
    • 15.11.2022 - 18:09
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    Bilecik’te, 2 vatandaş dolandırılmaktan son anda kurtuldu

    Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yaşayan H.Ç. (75) isimli vatandaş, kendisini polis olarak tanıtan bir şüpheli tarafından dolandırılmaktan son anda kurtuldu.

    Yaşlı kadından evde bulunan ziynet eşyaları bozdurmasını ve elde ettiği parayı da verdiği IBAN adresine göndermesini isteyen dolandırıcının oyunun polis ekipleri bozdu.

    Kuyumcunun şüphesi, kadını kurtardı

    Ziynet eşyalarını alarak Bozüyük’teki kuyumcuya giden H.Ç.’nin sürekli telefon ile görüşmesinden şüphelenen kuyumcu, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

    İHA’nın haberine göre; olay yerine gelen ekipler, yaşlı kadını dolandırılmaktan kurtararak kuyumcuya getirdiği yaklaşık 100 bin TL değerindeki ziynet eşyaları kendisine teslim etti.

    Bilecik’te, 2 vatandaş dolandırılmaktan son anda kurtuldu #1

    İkinci kurban da son anda kurtuldu

    Aynı gün gerçekleşen diğer olayda ise Pazaryeri’nde yaşayan L.A. (48) isimli vatandaşa yine kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılar ulaştı. Dolandırıcılar vatandaşa, kimlik bilgilerinin bir dolandırıcılık olayında kullanıldığını ve olayın aydınlatılabilmesi için evdeki bütün ziynet eşyalarının bozdurularak parayı da gönderdiği IBAN numarasına yatırılmasını istedi. Bunun üzerine kuyumcuya giden ve sürekli telefon ile görüşen kadının durumundan şüphelenen kuyumcu çalışanları, polis ekiplerine haber verdi. Kuyumcuya gelen ekipler kadının ziynet eşyalarının değeri olan 72 bin 400 TL'yi kendisine iade etti.


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    Bilecik’te, 2 vatandaş dolandırılmaktan son anda kurtuldu
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    Bilecik’te, 2 vatandaş dolandırılmaktan son anda kurtuldu

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