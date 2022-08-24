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    Bilecik'te aldıkları ekmeğin içinden böcek çıktı

    Bilecik'te halk ekmek satış noktasından ekmek alan bir şahıs ekmeği böldüğünde içinden çıkan böceği görünce şok oldu.
    • 24.08.2022 - 14:53
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    Bilecik'te aldıkları ekmeğin içinden böcek çıktı

    Bilecik'te öğle yemeği için özel bir kurumda çalışan bir kaç arkadaş havanında sıcak olması nedeniyle hafifi bir yemek istediler.

    Aldıkları domates, peynir ve zeytinin yanında İstiklal Mahallesi Kuvva-i Milliye Sokak üzerindeki halk ekmek satış noktasından ekmek alan kişi kuruma döndü.

    Yemeğe oturdukları sırada içinde bir şey olduğunu gördüler

    Yemeğe oturan arkadaşlar ekmeğin bir kısmını tüketirken, sonrasında içinde bir cisim olduğu gördüler.

    İHA'nın aktardığına göre ekmeği dikkatle incelendiğinde o cismin bir böcek olduğu anlaşıldı.

    Bilecik te aldıkları ekmeğin içinden böcek çıktı #1

    Bilecik te aldıkları ekmeğin içinden böcek çıktı #2


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