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    Bilecik'te Alzheimer hastası yaşlı kadın, apartmanın arka bahçesinde ölü bulundu

    Bilecik'te oturduğu 5 katlı apartmanın arka bahçesinde ölü bulunan Alzheimer hastası 80 yaşında Fatime Bozalı'nın, 1'inci kattaki evinin penceresinden düştüğü ihtimali değerlendiriliyor.
    • 26.12.2022 - 17:25
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 17:38
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    Bilecik'te Alzheimer hastası yaşlı kadın, apartmanın arka bahçesinde ölü bulundu

    Bilecik'in Cumhuriyet Mahallesi Yamaç Sokak’taki 5 katlı İpekyolu Apartmanı'nın 1'inci katında oturan Fatime Bozalı’dan haber alamayan kızı, polise haber verdi.

    İhbarla gelen polis ekipleri, binanın arka bahçesinde Alzheimer hastası Bozalı’ın cansız bedenini buldu.

    Yaşlı kadının düşme ihtimali üzerinde duruluyor

    Evinin pencereden düştüğü sanılan Bozalı’nın cesedi, savcılık ve polis incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Bozalı’nın, evin arka cephesine düşmesi sonucu uzun süre fark edilmediği değerlendirilirken, acı haberi alan kızı ise sinir krizi geçirdi.

    DHA'nın haberine göre, soruşturma sürüyor.

    Bilecik te Alzheimer hastası yaşlı kadın, apartmanın arka bahçesinde ölü bulundu #1

    Bilecik te Alzheimer hastası yaşlı kadın, apartmanın arka bahçesinde ölü bulundu #2

    Bilecik te Alzheimer hastası yaşlı kadın, apartmanın arka bahçesinde ölü bulundu #3

    Bilecik te Alzheimer hastası yaşlı kadın, apartmanın arka bahçesinde ölü bulundu #4

    Bilecik te Alzheimer hastası yaşlı kadın, apartmanın arka bahçesinde ölü bulundu #5

    Bilecik te Alzheimer hastası yaşlı kadın, apartmanın arka bahçesinde ölü bulundu #6


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