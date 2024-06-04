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Bilecik'te arkadaşlarının doğum günü şakası az kalsın kör ediyordu

Bilecik'te arkadaşlarının doğum günü şakası az kalsın kör ediyordu Bilecik’te lise öğrencisi bir grup gencin doğum günü olan arkadaşları için yaptığı şaka, az daha gencin kör olmasına sebep oluyordu. Dökülen çamaşır suyu yüzünden bulanık görmeye başlayan gencin ailesi şikayetçi oldu, valilik inceleme başlattı.