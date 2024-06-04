Bilecik'te arkadaşlarının doğum günü şakası az kalsın kör ediyordu
İHA

Bilecik'te Kayıboyu Mahallesi'nde yaşayan lise öğrencisi bir grup genç, olan arkadaşları M.P. (17) için kutlama yaptı.

Önceki gece mahalle meydanında bir araya gelen gençler, şaka yapmak istedikleri arkadaşlarını zorla kollarından tutup adeta sürükleyerek elektrik direğine zincirle bağladı.

Doğum günü az kalsın faciayla sonuçlanıyordu

Daha sonra başından aşağıya ve benzeri şeyler döken, bir şeyler fırlatan gençler ardından torpil patlattı.

Gencin itiraz etmesine aldırmayan arkadaşları, ardından başından aşağı su döküp, kafasını yıkadı.

Dökülen çamaşır suyu sebebiyle M.P., bir süre sonra bulanık görmeye başladı.

Çamaşır suyu döküldü: Bulanık görmeye başladı

Olayı ilk önce ailesine söylemeyen tedavi altına alındı.

Aile, çocuklarının arkadaşlarından şikayetçi oldu.

Olayın duyulması üzerine Bilecik Valiliği de konuyla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)