Bilecik'te arkadaşlarının doğum günü şakası az kalsın kör ediyordu

Bilecik'te Kayıboyu Mahallesi'nde yaşayan lise öğrencisi bir grup genç, doğum günü olan arkadaşları M.P. (17) için kutlama yaptı.
Önceki gece mahalle meydanında bir araya gelen gençler, şaka yapmak istedikleri arkadaşlarını zorla kollarından tutup adeta sürükleyerek elektrik direğine zincirle bağladı.
Doğum günü az kalsın faciayla sonuçlanıyordu
Daha sonra başından aşağıya su ve benzeri şeyler döken, bir şeyler fırlatan gençler ardından torpil patlattı.
Gencin itiraz etmesine aldırmayan arkadaşları, ardından başından aşağı su döküp, kafasını yıkadı.
Dökülen çamaşır suyu sebebiyle M.P., bir süre sonra bulanık görmeye başladı.
Çamaşır suyu döküldü: Bulanık görmeye başladı
Olayı ilk önce ailesine söylemeyen genç tedavi altına alındı.
Aile, çocuklarının arkadaşlarından şikayetçi oldu.
Olayın duyulması üzerine Bilecik Valiliği de konuyla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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