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    Bilecik'te belediyenin bilgisayarlarını çalan hırsız kaçtı

    Belediye binasında kendini tuvalete kilitleyerek çalışanların gitmesini bekleyen maskeli hırsız 3 dizüstü bilgisayarı çalarak kayıplara karıştı. Polis, kaçan hırsız için yakalama çalışmaları başlattı.
    • İHA
    • 15.12.2021 - 14:34
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 14:38
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    Bilecik'te belediyenin bilgisayarlarını çalan hırsız kaçtı

    Bilecik Belediyesi ek binasında dün, saat 16.30'da hırsızlık olayı yaşandı.

    Belediyeye giren bir şahıs, önce kendisini tuvalete kilitledi.

    KİMSEYİ GÖREMEYİNCE HAREKETE GEÇTİ

    Ardından herkesin gittiğinden emin olan şahıs, maskesinin takarak tuvaletten çıktı.

    BİLGİSAYARLARI ÇANTASINA ATTI

    Hemen İmar Müdürlüğü katına yönelen şahıs, buradaki 3 dizüstü bilgisayarı sırt çantasına koyarak, giriş kapısından çıkıp kayıplara karıştı.

    POLİS HIRSIZIN PEŞİNDE

    Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olayın güvenlik kamerası görüntülerini alarak, kaçan hırsızı yakalamak için seferber oldu.

    Bilecik te belediyenin bilgisayarlarını çalan hırsız kaçtı #1

    Bilecik te belediyenin bilgisayarlarını çalan hırsız kaçtı #2

    Bilecik te belediyenin bilgisayarlarını çalan hırsız kaçtı #3

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