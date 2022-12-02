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    Bilecik'te bir kedi, mama parası biriktirmek için kaldırımda bekliyor

    Esnafların bakımını üstlendiği bir sokak kedisinin yanına konulan boş kutu ve yerdeki 'Mama parası' yazılı kâğıdı gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
    • 02.12.2022 - 15:12
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    Bilecik'te bir kedi, mama parası biriktirmek için kaldırımda bekliyor

    Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ilginç kareler kayıt altına aldındı.

    Kaldırımda bekleyen kedinin yanında olan boş kutuya, yoldan geçen vatandaşlar tarafından bozuk para bırakılırken, bazı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla kedinin fotoğrafını çekiyor.

    Toplanan paralarla mama alınıyor

    'Mama parası' yazılı kağıdı görenler şaşırırken dikkat çekmek için böyle bir uygulama başlattıklarını belirten esnaf Cüneyt Zayın, toplanan paralar ile kediye mama aldıklarını söyledi.

    Bilecik'te bir kedi, mama parası biriktirmek için kaldırımda bekliyor


    "Bu uygulamayı diğer vatandaşlarımıza da tavsiye ediyoruz"

    İHA'nın haberine göre; Zayın, “Kedimiz sokağımızın neşesidir. Bu kedi gibi diğer kedileri hatta bütün sokak hayvanlarını koruyalım. Onları aç bırakmayalım, besleyelim. Biz böyle kendi çapımızda küçük bir uygulama başlattık.

    İnşallah bütün vatandaşlarımız en kısa zamanda bu kedi gibi diğer hayvanları da doyurur, aç bırakmazlar. Onları besleyelim, soğuk kış günlerinde aç, susuz kalmasınlar. Bu uygulamayı diğer vatandaşlarımıza da tavsiye ediyoruz.” dedi.

    Bilecik te bir kedi, mama parası biriktirmek için kaldırımda bekliyor #1

    Bilecik te bir kedi, mama parası biriktirmek için kaldırımda bekliyor #2

    Bilecik te bir kedi, mama parası biriktirmek için kaldırımda bekliyor #3


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