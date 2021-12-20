Bilecik'te bir saatte 2 bin 305 lira para topladılar

Bilecik'te bir saatte 2 bin 305 lira para topladılar

Zabıta ekipleri tarafından yakalanan 8 kadının, vatandaşların duyguları sömürerek çorap satma bahanesiyle 1 saat içerisinde 2 bin 305 TL para topladıkları anlaşıldı.

Bilecik Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Sakarya'dan gelen ve kent merkezinde çok sayıda bayanın 'İhtiyacımız var, çocuklar evde aç' diyerek çorap satma bahanesiyle dilendiği ihbarını aldı.

ÇORAP DOLU BOHÇAYLA YAKALANDILAR

Zabıta Müdürü Sali Yılmaz öncülüğünde hemen kentte dağılan zabıta ekipleri 8 kadını sırtlarındaki içi çorap dolu bohçalarla birlikte yakaladı.

PARALARA EL KONULDU: 204 LİRA CEZA KESİLDİ

Ekipler, kadınların 1 saate topladığı 2 bin 305 liraya tutanak karşılığında el koyarken, şahısların her birine Kabahatler Kanunu'na göre 204 lira ceza yazıldı.

Bilecik'te bir saatte 2 bin 305 lira para topladılar VİDEO



YÜZDE 30 KOMİSYON ALDI

Çoğu akraba olduğu iddia eden bayanları, 06 FL 3297 plakalı son model ticari araç ile kentte getiren ve topladıkları paradan yüzde 30 komisyon alan araç sahibi Kadir D.,kadınların çorap sattığını söyledi.

Zabıta Müdürü Sali Yılmaz'a bir bayan nasıl çalıştıklarını anlatırken, şahsın oturduğu yerden toplanan paradan yüzde 30 komisyon aldığı ortaya çıktı.