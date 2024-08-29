Bilecik'te doktor, yaralı sürücünün başından ayrılmadı

Bilecik'te vefalı doktorun yaralı sürücünün başından ayrılmadığı anlar takdir topladı.
Teyfikbey Caddesi üzerinde seyir halindeki elektrikli motosiklet sürücüsü Nurten A., Bankalar mevkiine gelmeden direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı.
YOLDAN GEÇEN DOKTOR MÜDAHALE ETTİ
Ardından aracını geri geri manevra yaparak alandan kurtulmaya çalışan sürücüsü, dengesinin kaybederek devrildi.
Kazada başından yaralanan sürücü Nurten A.'nın yanına, o esnada olayı gören bir doktor koşarak geldi.
AMBULANS GELENE KADAR AYRILMADI
Yaralıya, bilincini kaybetmemesi için sorular soran doktor, ambulans gelene kadar şahsın başından ayrılmadı.
Yaralı şahıs, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesi yapılarak Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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