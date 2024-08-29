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Bilecik'te doktor, yaralı sürücünün başından ayrılmadı

Bilecik'te doktor, yaralı sürücünün başından ayrılmadı Geri manevra yaparken devrilen elektrikli motosikletin sürücüsünün yardımına kazaya şahit olan doktor koştu. Ambulans gelene kadar yaralının başından ayrılmayan doktor, çevredekiler tarafından kayda alındı