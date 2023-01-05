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    Bilecik'te Emizade Teyze'den yürekleri ısıtan davranış

    Emizade Yalamacılar, askerler için ördüğü yün çorapları Vali Kemal Kızılkaya'ya teslim etti. Çoraplar, Ardahan ve Hakkari'de görev yapan askerlere ulaştırılacak.
    • 05.01.2023 - 12:41
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 12:51
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    Bilecik'te Emizade Teyze'den yürekleri ısıtan davranış

    Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yaşayan Emizade Yalamacılar (73), ördüğü 75 adet yün çorabı Mehmetçik'e göndermek için Vali Kemal Kızılkaya'ya teslim etti.

    Yalamacılar ile eşi Kadir Yalamacılar'ı makamında ağırlayan Vali Kızılkaya, içerisindeki vatan sevgisinin herkese örnek gösterilmesi gerektiğini belirterek duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti.

    Her bir askeri evladı gibi görüyor

    Mehmetçik'in üşümemesi için çorap örmeye başladığını belirten Emizade Yalamacılar, her bir askeri evladı gibi gördüğünü söyledi.

    DHA'nın haberine göre; Yalamacılar'ın ördüğü yün çorapların, Ardahan ve Hakkari'de görev yapan askerlere ulaştırılmak üzere gönderileceği belirtildi.

    Bilecik te Emizade Teyze den yürekleri ısıtan davranış #1

    Bilecik te Emizade Teyze den yürekleri ısıtan davranış #2Bilecik te Emizade Teyze den yürekleri ısıtan davranış #3


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