Bilecik'te eriyen ziftte cenazeyi taşımakta zorlandılar Hava sıcaklığının 32 derece olduğu bölgede, sıcaklık nedeniyle asfaltlar erimeye başladı. Cenaze törenine katılan vatandaşların ayakkabıları yola yapıştı.

İHA

Hava sıcaklıkları yaşamı zorlaştırıyor.

Yurdun dört bir yanında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, olumsuzluklara yol açmaya devam ediyor.

Bunun bir örneği de Bilecik'te yaşandı.

Cenazeye zift engeli

Bursa-Pazaryeri kara yolu üzerinde bulunan Gümüşdere köyünde, vefat eden eski Köy Muhtarı Basri Demirkaya’nın annesi Zehra Demirkaya için cenaze töreni düzenlendi.

Törene katılan köylüler ve yakınları, cenazeyi mezarlığa götürürken sıcaktan eriyen asfalt yüzünden zor anlar yaşadı.

Ayakkabıları yola yapıştı

Hava sıcaklığının 32 derece olduğu köyde sıcaktan asfalt eriyip zifte dönüşürken bazı vatandaşların ayakkabıları ve terlikleri yola yapıştı.

Vatandaşlar, asfaltın olmadığı yolun kenarında yürüyerek mezarlığa ulaştı.