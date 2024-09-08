Bilecik'te Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri için güvenlik önlemi 743. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde jandarma ekipleri, 7/24 görev başında olmaya devam etti.

İHA

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 743'üncüsü düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri, devam ediyor.

Şenliklere hem Türkiye'den hem de dünyanın birçok bölgesinde de katılım sürüyor.

Söğüt giriş ve çıkışlarında yüksek düzeyde güvenlik sağlayan jandarma ekipleri 3 gün süren şenlikler 7/24 görev başında oldu.

ÜST DÜZEY TEDBİRLER

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ve Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ve asayiş ekipleri vatandaşın huzuru için en üst düzeyde güvenlik tedbirlerini aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)