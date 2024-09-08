Bilecik'te Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri için güvenlik önlemi
İHA

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 743'üncüsü düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri, devam ediyor.

Şenliklere hem Türkiye'den hem de dünyanın birçok bölgesinde de katılım sürüyor.

Söğüt giriş ve çıkışlarında yüksek düzeyde güvenlik sağlayan ekipleri 3 gün süren şenlikler 7/24 görev başında oldu.

ÜST DÜZEY TEDBİRLER

İl Jandarma Komutanlığı ve Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ve asayiş ekipleri vatandaşın huzuru için en üst düzeyde güvenlik tedbirlerini aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)