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    Bilecik'te eşiyle kayınpederini öldüren sanık hakim karşısında

    Boşanmak üzere olduğu eşi ile kayınpederini adliye önünde pompalı tüfekle öldüren Onur Acar, duruşmadaki savunmasında "Öldürmek istesem gece evlerini basardım" dedi.
    • DHA
    • 16.02.2022 - 15:43
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    Bilecik'te eşiyle kayınpederini öldüren sanık hakim karşısında

    Bilecik'te yaşayan Onur Acar, 16 Kasım 2020'de boşanma aşamasındaki eşi Cemile Nur Acar ile kayınpederi Abdullah Duman'ı adliye çıkışında pompalı tüfekle öldürmüştü.

    Katil Onur Acar olay sonrası ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

    Onur Acar hakkında Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 'tasarlayarak öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep edilmişti.

    Bugün davanın ilk duruşması görüldü.

    "ÖLDÜRMEK İSTESEM GECE EVLERİNİ BASARDIM"

    Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Onur Acar, tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, Abdullah Duman'ın eşi Fatma, kızları Reşide Duman ile avukatı İlyas Geçgelen de mahkeme salonunda yer aldı.

    Hakim karşısında savunma yapan Acar, öldürme kastının olmadığını öne sürerek, "Ben öldürme kastıyla hareket etmedim. Ne kadar ateş ettiğimi de saymadım. Fişek bitince tüfeği üzerlerine attım. Öldürme kastım olsa neden tüfek getireyim? Tabanca getirirdim, tüfek tutukluk yapabilirdi. Öldürmek istesem bunun riskine girmezdim. Ayrıca öldürmek istesem adliye önünde yapmaz, gece evlerini basar evlerinde öldürürdüm." diye konuştu.

    Bilecik te eşiyle kayınpederini öldüren sanık hakim karşısında #1

    "EN ÜST CEZAYI ALMALI"

    Duman ailesinin avukatı İlyas Geçgelen ise Onur Acar'a iyi hal ve takdir indirimi yapılmamasını talep ederek, "Adli tıp raporunda belirtildiği üzere yakın mesafeden ve hepsi tek başına ölüm meydana getirebilecek nitelikte birden fazla kez ateş etmek suretiyle ölümlerine sebep oldu. Bu olayı plan ve program dahilinde tasarlayarak işlediği açıkça anlaşılmaktadır. Üzerine atılı tasarlayarak kasten öldürme suçlarından ayrı ayrı en üst hadden cezalandırılmasını istiyoruz. Ayrıca iyi hal ve takdir indirimlerinin de uygulanmamasını talep ederiz." dedi.

    Bilecik te eşiyle kayınpederini öldüren sanık hakim karşısında #2

    TUTUKLULUK DEVAMI KARARI

    Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Onur Acar'ın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

    Bilecik te eşiyle kayınpederini öldüren sanık hakim karşısında #3

    Bilecik te eşiyle kayınpederini öldüren sanık hakim karşısında #4


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