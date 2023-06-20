Bilecik'te gazeteci ve köşe yazarı silahlı saldırıda yaralandı Bir yerel gazete ve internet sitesinin genel yayın yönetmeni, evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Saldırı anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

AA Bilecik’te bir yerel gazete ve internet sitesinin genel yayın yönetmenliğini yapan, aynı zamanda köşe yazarı da olan Cafer E., Beşiktaş Mahallesi Şehit Mesut Bilir Caddesi'ndeki sitede bulunan evinin önüne geldi, aracını park etti. Birkaç el sıkıp gitti Aracın yanına yaklaşan bir şüpheli, inmeye hazırlanan Cafer E.'ye tabancayla birkaç el ateş ettikten sonra uzaklaştı. Elinden ve ayağından yaralanan Cafer E., bir süre saldırganın peşinden gitti. Hastaneye kaldırıldı Ancak yaralanan Cafer E., bir süre sonra kendini yere bıraktı. Çevredekilerin yardımına koştuğu Cafer E., ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, saldırganı buldu Cafer E.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken; polis, saldırgan şüpheli A.Y.B.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.