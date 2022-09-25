Bilecik'te kolunu salça makinasına sıkıştırılan genç kurtarıldı

Bahçeli evde salça yapan genç, kolunu salça makinasına sıkıştırdı. Elini sıkıştırdığı makinayla hastaneye götürülen gencin elinden makina çıkarıldı.

Bilecik'in Cumhuriyet Mahallesi Temenna Sokak'ta bahçeli bir evde ailesiyle birlikte salça yapmak isteyen gencin başına talihsiz bir kaza geldi.

Çevrediklerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD ekipleri yönlendirilirken, yaralı şahıs elini sıkıştırdığı salça makinesi ile birlikte hastaneye götürüldü.

Salça makinesi kesildi

AFAD ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde salça makinesi kesilerek şahsın eli çıkarıldı.

İHA'nın haberine göre, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.