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    Bilecik'te kolunu salça makinasına sıkıştırılan genç kurtarıldı

    Bahçeli evde salça yapan genç, kolunu salça makinasına sıkıştırdı. Elini sıkıştırdığı makinayla hastaneye götürülen gencin elinden makina çıkarıldı.
    • 25.09.2022 - 17:03
    • Güncelleme : 25.09.2022 - 18:02
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    Bilecik'te kolunu salça makinasına sıkıştırılan genç kurtarıldı

    Bilecik'in Cumhuriyet Mahallesi Temenna Sokak'ta bahçeli bir evde ailesiyle birlikte salça yapmak isteyen gencin başına talihsiz bir kaza geldi.

    Çevrediklerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD ekipleri yönlendirilirken, yaralı şahıs elini sıkıştırdığı salça makinesi ile birlikte hastaneye götürüldü.

    Salça makinesi kesildi

    AFAD ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde salça makinesi kesilerek şahsın eli çıkarıldı.

    İHA'nın haberine göre, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Bilecik te kolunu salça makinasına sıkıştırılan genç kurtarıldı #1


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