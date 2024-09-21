Bilecik'te kontrolden çıkan otomobil 5 araca çarptı: 3 yaralı Tepebaşı mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin 5 araca çarparak 3 kişiyi yaraladığı feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA

Bilecik'te Sanayi istikametinden kent merkezine seyreden otomobil sürücüsü Erdem A., Hamsu Köprüsü çıkışında aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç, Tepebaşı mevkiinde yolun sağ tarafında park halindeki 2 otomobil, bir kamyon ve 2 motosiklete çarptı.

2 KİŞİ YARALANDI

Adeta savaş alanına dönen olay yerinde sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan Doğan S. ile Murat Han O. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

KAZA ANLARI KAMERADA

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, hızla gelen aracın kapının önünde bulunan araçlara çarpması yer alıyor.

Kaza sonrası olay yeri bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedilirken, kazanın boyutu da gözler önüne serildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)