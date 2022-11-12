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    Bilecik'te köpeğe çarpmamak için otomobili devirdi

    Seyir halinde önüne köpek çıkan motosiklet sürücüsü, hayvana çarpmayayım derken devrilen araçta yaralandı.
    • 12.11.2022 - 13:53
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    Bilecik'te köpeğe çarpmamak için otomobili devirdi

    Her geçen gün farklı faicalara sebebiyet oluşturan sokak köpekleri yeni bir olaya daha sebep oldu.

    Bilecik kent merkezinden seyir halindeki motosiklet sürücü Mehmet Zahit C., 1 Nolu Nizamiye önüne geldiğinde önüne aniden bir sokak köpeği atladı.

    Köpeğe çarpmamak aracı devirdi

    Bu sırada panikleyen motosiklet sürücüsü köpeğe çarpmamak için direksiyon kırdı.

    Sürücü o anlarda direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi.

    Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı

    İHA'nın haberine göre, kazada yaralanan sürücü Mehmet Zahit C., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Bilecik te köpeğe çarpmamak için otomobili devirdi #1


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