Bilecik'te korkunç olay: Kız arkadaşının parmaklarını satırla kesti Bilecik'te aynı evde yaşadığı kadının parmaklarını satırla keserek olay yerinden kaçan zanlı, polisin tiziz çalışması sonrası 1 saat sonra yakalandı.

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DHA

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Dün Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Kayhan Sokak üzerinde bir apartmanda aynı evde yaşayan Afganistan uyruklu Naimi N. (26) ile Tacikistan uyruklu Feride R. (30) arasında tartışma yaşandı.

Tartışma kavgaya dönüşünce Naimi N., evde bulunan satırı alarak kadının parmaklarını kesti.

Cani adam satırla parmaklarını kesti

Kadının feryatları üzerine olayı öğrenen komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kopan parmakları toplayıp muhafaza altına alırken, kadın Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralanan kadının 5 parmağında kesik olduğu, 2 parmağının ise kesilerek koptuğu öğrenildi.

Saklandığı yerde yakalandı

Olay sırasında evde bulunan babası Wahıd N. ile kaçan zanlı, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 saat sonra saklandıkları evde yakalandı.

Başka bir ilde ikameti görülen ve Bilecik'te hiçbir kaydı olmayan şahısların kısa sürede yakalanması büyük takdir topladı.

Baba ve cani oğlu, emniyetteki sorgusunun ardından Bilecik Adliyesine sevk edildi.