Otomobil lastik üreten fabrikada bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki otomobil lastik üreten fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

AA'nın haberine göre; İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale ediliyor

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Bilecik'te lastik üretim fabrikasında yangın çıktı ViDEO