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- Bilecik'te lastik üretim fabrikasında yangın çıktı
Bilecik'te lastik üretim fabrikasında yangın çıktı
Otomobil lastik üreten fabrikada bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
- 01.05.2022 - 08:37
- Güncelleme : 01.05.2022 - 09:20
Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki otomobil lastik üreten fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
AA'nın haberine göre; İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yangına müdahale ediliyor
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Bilecik'te lastik üretim fabrikasında yangın çıktı ViDEO