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    Bilecik'te lastik üretim fabrikasında yangın çıktı

    Otomobil lastik üreten fabrikada bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
    • 01.05.2022 - 08:37
    • Güncelleme : 01.05.2022 - 09:20
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    Bilecik'te lastik üretim fabrikasında yangın çıktı

    Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki otomobil lastik üreten fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    AA'nın haberine göre; İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Yangına müdahale ediliyor

    Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

    Bilecik'te lastik üretim fabrikasında yangın çıktı ViDEO

    Bilecik te lastik üretim fabrikasında yangın çıktı #1


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