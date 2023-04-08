Bilecik'te merdiven boşluğunda çıkan yangında zamana karşı kedisi için yarıştı Bir binanın alt katında bulunan pasajın bir bölümü alevlere teslim oldu. Bölge sakinleri yangını kontrol altına alırken olay yerine ekipler sevk edildi.

İHA Bilecik’te akşam saatlerinde yangın paniği yaşandı. 5 katlı aparmanın merdiven boşluğunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Apartmandaki vatandaşların uğraşı sonucu kontrol altına alınan yangında ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri, itfaiye, polis, elektrik ve doğal gaz arıza ekipleri geldi. Kedisi için zamana karşı yarıştı Bu esnada apartmanda oturan bir kişi yangını duyunca koşa koşa evdeki kedisini almak için geldi. Büyük bir telaşla eve çıkan şahıs kedisinin taşıma çantasına koyarak dışarı çıkardı. Soruşturma başlatıldı Yangının sebebi kimliği belirsiz kişi yada kişilerce yakılabileceği ihtimali üzerinde durulurken polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı. bir pasajın merdiven boşluğunda meydana gelen yangın maddi hasar meydana gelirken, çıkan yangında kedisini kurtarmak için zamanla yarıştı.