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- Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Tıra arkadan çarpan otomobil zincirleme kazaya neden oldu. Kazada 4 kişi yaralanırken, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
- İHA
- 30.10.2021 - 12:41
- Güncelleme : 30.10.2021 - 15:15
Bilecik’te D-650 kara yolunda seyir halindeki Ferit H. (39) idaresindeki 06 CGT 155 plakalı tıra, aynı istikamette ilerleyen Osman G.(42) idaresindeki 34 EP 0293 plakalı otomobil arkadan çarptı.
Fırat D. (44) yönetimindeki 34 PL 7590 plakalı otomobil de duramayarak kaza yapan araçlara çarptı.
4 KİŞİ YARALANDI
Meydana gelen zincirleme trafik kazasında sürücülerle birlikte, 34 EP 0293 plakalı otomobil içinde yolcu olarak bulunan Esra G. de (39) yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
4 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.