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    Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

    Tıra arkadan çarpan otomobil zincirleme kazaya neden oldu. Kazada 4 kişi yaralanırken, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
    • İHA
    • 30.10.2021 - 12:41
    • Güncelleme : 30.10.2021 - 15:15
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    Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

    Bilecik’te D-650 kara yolunda seyir halindeki Ferit H. (39) idaresindeki 06 CGT 155 plakalı tıra, aynı istikamette ilerleyen Osman G.(42) idaresindeki 34 EP 0293 plakalı otomobil arkadan çarptı.

    Fırat D. (44) yönetimindeki 34 PL 7590 plakalı otomobil de duramayarak kaza yapan araçlara çarptı.

    4 KİŞİ YARALANDI

    Meydana gelen zincirleme trafik kazasında sürücülerle birlikte, 34 EP 0293 plakalı otomobil içinde yolcu olarak bulunan Esra G. de (39) yaralandı.

    Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    4 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı #1

    Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı #2

    Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı #3

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