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Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Tıra arkadan çarpan otomobil zincirleme kazaya neden oldu. Kazada 4 kişi yaralanırken, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.