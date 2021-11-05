- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bilecik'te nalbur malzemesi taşıyan kamyon seyir halinde yandı
Bilecik'te nalbur malzemesi taşıyan kamyon seyir halinde yandı
Kamyonet çıkan dumanların ardından, kasasındaki nalbur malzemeleriyle birlikte yanmaya başladı. Ekipler yangına müdahale ederken malzemeler kullanılamaz hale geldi.
- İHA
- 05.11.2021 - 10:12
- Güncelleme : 05.11.2021 - 17:03
Bilecik kara yolu üzerinde nalbur malzemesi taşıyan kamyonetten dumanlar çıkmaya başladı.
SEYİR HALİNDE YANDI
Seyir halinde iken dumanların çıktığı kamyonet henüz bilinmeyen sebeple yanmaya başladı.
İhbar üzerine Osmaneli Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerince yangın 15 dakikalık çalışmanın ardından söndürüldü.
Soğutma çalışmalarının ardından yangınla ilgili inceleme başlatıldı.