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    Bilecik'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

    Bilecik'te çıkan yangına tam zamanında müdahale edilerek, facianın önüne geçildi.
    • İHA
    • 10.05.2021 - 16:56
    • Güncelleme : 10.05.2021 - 17:10
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    Bilecik'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

    Bilecik Kent Ormanı mevkinde henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

    YANGINI VATANDAŞLAR FARK ETTİ

    Yangını fark eden vatandaşlar, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bilgi verdi.

    Yangına zamanında müdahale eden ekipler, alevlerin yayılmasını önledi. Öte yandan yangının çıkış nedeniyle ilgili tahkikat başlatıldı.

    Bilecik te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü #1

    Bilecik te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü #2

    Bilecik te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü #3

    Bilecik te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü #4

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