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- Bilecik'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Bilecik'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Bilecik'te çıkan yangına tam zamanında müdahale edilerek, facianın önüne geçildi.
- İHA
- 10.05.2021 - 16:56
- Güncelleme : 10.05.2021 - 17:10
Bilecik Kent Ormanı mevkinde henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.
YANGINI VATANDAŞLAR FARK ETTİ
Yangını fark eden vatandaşlar, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bilgi verdi.
Yangına zamanında müdahale eden ekipler, alevlerin yayılmasını önledi. Öte yandan yangının çıkış nedeniyle ilgili tahkikat başlatıldı.