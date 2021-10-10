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    Bilecik'te otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

    Otomobil ile kamyonun çarpması sonucu 2 kişi yaralanırken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 10.10.2021 - 17:08
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    Bilecik'te otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

    Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında Mahmut K. yönetimindeki 11 SE 607 plakalı otomobil, seyir halindeki Sabri A. idaresindeki 11 EK 205 plakalı kamyon ile çarpıştı.

    Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte yolcu koltuğunda oturan 41 yaşındaki Neşe K., yaralandı.

    YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

    Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, kaza yapan otomobil çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

    Bilecik te otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı #1

    Bilecik te otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı #2

    Bilecik te otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı #3

    Bilecik te otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı #4

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