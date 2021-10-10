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Bilecik'te otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Bilecik'te otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Otomobil ile kamyonun çarpması sonucu 2 kişi yaralanırken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.