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    Bilecik'te otomobil sürücüsü, bisikletliye çarpıp kaçtı

    Yabancı uyruklu Qari Ahmadshah K. bisikleti ile ilerlerken otomobil çarptı. Kaza neticesinde Qari Ahmadshah K. ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.
    • 20.06.2022 - 12:58
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    Bilecik'te otomobil sürücüsü, bisikletliye çarpıp kaçtı

    Bilecik’in merkez ilçesine bağlı Abdülhamit Han Bulvarı üzerinde bisikletiyle seyir halinde olan yabancı uyruklu Qari Ahmadshah K., kavşak ışıklarında banketten şeride geçerken kaza meydana geldi.

    Sürücüsü tespit edilemeyen bir otomobil bisiklete çarpınca, Qari Ahmadshah K.,  yere savruldu.

    Ayakkabısı ise yaklaşık 5 metre yüksekteki Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı bahçesine fırladı.

    İHA’nın haberine göre; ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Qari Ahmadshah K.’yı Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

    Sağlık durumu ciddi

    Tedavi altına alınan Qari Ahmadshah K.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Bilecik'te otomobil sürücüsü, bisikletliye çarpıp kaçtı VİDEO

    Bilecik te otomobil sürücüsü, bisikletliye çarpıp kaçtı #1

    Bilecik te otomobil sürücüsü, bisikletliye çarpıp kaçtı #2

    Bilecik te otomobil sürücüsü, bisikletliye çarpıp kaçtı #3

    Bilecik te otomobil sürücüsü, bisikletliye çarpıp kaçtı #4

    Bilecik te otomobil sürücüsü, bisikletliye çarpıp kaçtı #5

    Bilecik te otomobil sürücüsü, bisikletliye çarpıp kaçtı #6


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