Bilecik'te otomobile çarpışan motosikletin sürücüsü can verdi Bilecik'te otomobille çapışan motosikletin sürücüsü ağır yaralı olarak sevk edildiği hastanede yaşamını yitirdi.

İHA

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde seyir halindeki Mehmet Göltekin'in (29) idaresindeki motosiklet ile Kemal O. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Ağır yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede yaşamını yitirdi

Göltekin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan otomobil sürücüsü Kemal O. gözaltına alınırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Düğün eğlencesi iptal edildi

Mehmet Göltekin'in hayatını kaybetmesi nedeniyle akrabasının düğününde eğlenceler iptal edildi.