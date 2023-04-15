Bilecik'te otomobille kamyonet çarpıştı:1 yaralı Kontrolden çıkan kamyonet, aynı istikamette ilerleyen otomobille çarpıştı. Kaza sonucunda bir kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İHA

Bilecik'te korkutucu bir kaza yaşandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik-Eskişehir karayolunda seyir eden Naci P.'nin kullandığı 34 CHU 694 plakalı kamyonet, D-650 karayolu Tüneller mevkiinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybedetti.

Bu etki ile aynı istikamette seyir halindeki Sinan Gülmez idaresindeki 26 BA 405 plakalı otomobile çarptı.

1 kişi yaralandı

Kazada 26 BA 405 plakalı araçta bulunan Canan Gülmez (39) yaralandı.

Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.