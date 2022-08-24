Bilecik'te sağanak yağış etkili oldu

Bilecik'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Etkili olan sağanak yağış sonrası sel ve su taşkınları meydana geldi.

Bilecik il merkezinde yaklaşık 1 saat süren sağanak, bazı binaların bodrumlarında su baskınlarına yol açtı.

Sağanak bazı mahallelerde elektrik kesintilerine neden oldu. Su birikintilerinden geçmeye çalışan bazı araçlar arızalanarak yolda kaldı.

Yağış trafikte aksamalara neden oldu

Su birikintileri şehir içi ve şehirler arası kara yollarında trafikte aksamalara neden oldu. Birçok sürücü araçlarını sığınmak amacıyla çevredeki akaryakıt istasyonlarına çekti.

Trafik ekipleri de kontrollü şekilde ulaşımın sağlanması için çalışma yürütüyor. Şehir merkezinde kırılan ağaç dalları nedeniyle ulaşımda aksama meydana geldi.

Belediye ekipleri ayrıca alt yapı çalışmaları kapsamında yola dökülen mıcır dolguları iş makinesi ile temizledi.

Belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

AA'nın haberine göre Bilecik Belediyesi, AFAD ve polis ekipleri ise olumsuzluk yaşanan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.



