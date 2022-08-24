Petrol
101.33
1.11%
Euro
18.0847
0.09%
Dolar
18.1482
0.21%
Altın
1.022
0.42%
Borsa
306
0.00%
Bitcoin
397.535
1.27%
BTXN Coin
4.82
-6.04%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Bulutlu 28 C

    Bilecik'te sağanak yağış etkili oldu

    Bilecik'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Etkili olan sağanak yağış sonrası sel ve su taşkınları meydana geldi.
    • 24.08.2022 - 21:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bilecik'te sağanak yağış etkili oldu

    Bilecik il merkezinde yaklaşık 1 saat süren sağanak, bazı binaların bodrumlarında su baskınlarına yol açtı.

    Sağanak bazı mahallelerde elektrik kesintilerine neden oldu. Su birikintilerinden geçmeye çalışan bazı araçlar arızalanarak yolda kaldı.

    Yağış trafikte aksamalara neden oldu

    Su birikintileri şehir içi ve şehirler arası kara yollarında trafikte aksamalara neden oldu. Birçok sürücü araçlarını sığınmak amacıyla çevredeki akaryakıt istasyonlarına çekti.

    Trafik ekipleri de kontrollü şekilde ulaşımın sağlanması için çalışma yürütüyor. Şehir merkezinde kırılan ağaç dalları nedeniyle ulaşımda aksama meydana geldi.

    Belediye ekipleri ayrıca alt yapı çalışmaları kapsamında yola dökülen mıcır dolguları iş makinesi ile temizledi.

    Bilecik te sağanak yağış etkili oldu #1

    Belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

    AA'nın haberine göre Bilecik Belediyesi, AFAD ve polis ekipleri ise olumsuzluk yaşanan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

    Bilecik te sağanak yağış etkili oldu #2

    Bilecik te sağanak yağış etkili oldu #3

    Bilecik te sağanak yağış etkili oldu #4

    Bilecik te sağanak yağış etkili oldu #5

    Bilecik te sağanak yağış etkili oldu #6

    Bilecik te sağanak yağış etkili oldu #7

    Bilecik te sağanak yağış etkili oldu #8

    Bilecik te sağanak yağış etkili oldu #9

    Bilecik te sağanak yağış etkili oldu #10

    Bilecik te sağanak yağış etkili oldu #11

    Bilecik te sağanak yağış etkili oldu #12

    Bilecik te sağanak yağış etkili oldu #13


    İlginizi Çekebilir

    Çanakkale'de vatandaşların dolu hazırlığı
    3. Sayfa

    Çanakkale'de vatandaşların dolu hazırlığı

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    CryptoTrader

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Ufuk Özkan, eski fotoğrafına nasihat verdi
    Magazin

    Ufuk Özkan, eski fotoğrafına nasihat verdi

    Görüş Bildir