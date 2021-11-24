Pazaryeri ilçesindeki Bulduk köyü sakinlerinin evleri ve köy camisi, patlamalar nedeni ile zarar gördü. Yapıların duvarlarında çatlaklar meydana geldiği görüldü.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı 20 haneli ve 60 nüfusu Bulduk köyü sakinleri, yakın bir bölgede bulunan taş ocağındaki kontrollü patlatmaların caminin yanı sıra evlerinde de maddi hasara yol açtığını iddia etti.

Köyde yaşayan Şaziye Çakmak, son patlatmada evinin yıkılacağını zannettiğini belirterek, "Buradaki çatlaklar son patlamadan sonra oldu. Oturuyordum hatta o gün çok korktum. Bir de son patladığında deprem oluyor sandım. Artık ev yıkılacak zannettim. Patlamadan dolayı evlerimiz bu durumda. Yetkililerden yardım bekliyoruz." dedi.

“EVLERİMİZİN DUVARLARI YAKINDA TAMAMEN ÇÖKECEK DİYE ENDİŞE EDİYORUZ”

Köy sakini İbrahim Çakmak ise, taş ocağındaki patlatmalar nedeniyle evlerinin zarar gördüğünü, patlatmalar nedeniyle endişe yaşadıklarını belirterek, "Taş ocağındaki patlatmalardan sonra evlerimiz bu hale geldi. Ne olacak bizim sonumuz? Yetkililerde yardım bekliyoruz. Evlerimizin duvarları yakında tamamen çökecek diye endişe ediyoruz." diye konuştu.

Bilecik’te, taş ocağındaki patlamalarda evler zarar gördü VİDEO

