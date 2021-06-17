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    Bilecik’te tır kontrolden çıktı, istinat duvarına çarptı

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü, istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 17.06.2021 - 10:59
    • Güncelleme : 17.06.2021 - 11:03
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    Bilecik’te tır kontrolden çıktı, istinat duvarına çarptı

    Bilecik’te, Bozüyük-İnegöl karayolunda seyir halinde bulunan Cengiz Y. yönetimindeki tır, Mezitler mevkisinde kontrolden çıktı.

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yolun sağ tarafındaki istinat duvarına çarptıktan sonra durabildi.

    Çarpmanın şiddeti ile aracın dorsesi devrildi.

    Yolcu olarak araçta bulunun Cihan Ö. isimli bir şahıs yaralandı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Bozüyük-İnegöl karayolu, kaza nedeni ile trafik bir süreliğine kapatıldı.

    Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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