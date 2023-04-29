Bilecik'te trafik kazası! 12 kişi yaralandı Seyir halindeki bir yolcu otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 12 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 10 HD 016 plakalı otobüs, henüz ismi belirlenemeyen sürücünün Muratdere Köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün sonucu otobüs kontrolden çıktı.

Otobüs yolun sağ tarafında bulunan şarampole devrildi.

12 kişi yaralandı

Meydana gelen kazada ölen olmazken otobüs içerisinde bulunan yolculardan 1’i ağır 12 kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi ve Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırıldı.

İncelemeler sürüyor

Jandarma olay ilgili inceleme başlatırken, savcının olay yerine gelmesi bekleniyor.