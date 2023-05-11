Bilecik'te virajı alamayan hafriyat kamyonu devrildi Virajı alamayan hafriyat yüklü kamyonun devrilmesinin ardından yaralı sürücü kamyondan çıkartılırken, karayolu bir süre trafiğe kapatıldı.

İHA

Trafik kazalarında yolu takip etmeyen ve dikkatsiz davranan sürücülerin sebebiyet oluşturduğu kazalar ölümle sonuçlanmaya boyutuna geliyor.

Yaşanan kazalar artarken bir yeni kaza da Bilecik'te yaşandı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinden il merkezine seyir halindeki 11 TH 531 plakalı hafriyat yüklü kamyon sürücü B.Ü., köprülü kavşağa geldiğinde virajı alamayarak devrildi.

Sürücü kurtarıldı

Kazada araç içinde sıkışan sürücüyü Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden kurtararak, 112 ekiplerine teslim etti.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Yaralı B.Ü., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Trafik belli süre sonra normale döndü

Öte yandan kamyondan dökülen hafriyatlar Bilecik-Eskişehir karayolu trafiğe kapatırken, karayolları ekiplerince temizlenen yol sonrasın trafik normale döndü.